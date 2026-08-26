"Локомотив" активировал опцию выкупа полузащитника "Балтики" за 125 млн рублей - СМИ

"Железнодорожники" могут подписать футболиста калининградцев.
Фото: ФК "Балтика"
По информации источника, московский "Локомотив" активировал опцию выкупа в контракте полузащитника "Балтики" Николая Титкова за 125 млн рублей.

Сообщается, что столичному клубу нужно договориться с игроком, который пока не принял окончательного решения. Отмечается, что сам футболист ждет конкретики по возможному интересу ЦСКА, а также не захочет ли "Балтика" предложить ему новый контракт.

Титков является воспитанником "Локомотива". За калининградскую команду 26-летний полузащитник выступает с лета 2025 года, его действующий контракт рассчитан до июня 2028-го. В составе "балтийцев" хавбек провел 57 матчей, забил 8 голов и отдал 8 ассистов.

Источник: "Чемпионат"

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