По информации источника, Николай Титков согласовал оклад 4,5 миллиона рублей в месяц с "Локомотивом". На данный момент футболиста не устраивает предлагаемый срок соглашения и возможный рост заработка. Однако красно-зеленые пока не активировали опцию выкупа игрока, а "Балтика" намерена сохранить полузащитника и обсуждает с ним продление контракта.
Николай Титков выступает в составе калининградского клуба с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник провел 5 матчей и забил 1 гол. Соглашение российского футболиста с "Балтикой" рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
Ранее "Чемпионат" сообщал, что "железнодорожники" активировали опцию выкупа Титкова за 125 миллионов рублей.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Футболист "Балтики" согласовал зарплату с "Локомотивом" - источник
"Локомотив" ведет переговоры с футболистом "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"