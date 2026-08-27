Определились все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов

Сформирован полный состав участников общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027.

Фото: Лига чемпионов

За главный еврокубковый трофей будут бороться 36 клубов. Напрямую путёвки получили 29 команд, ещё семь прошли квалификацию. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с девятого по 24-е, сыграют в стыковом раунде.



Жеребьёвка общего этапа пройдет 27 августа и начнётся в 20:00 по московскому времени. Все участники будут разделены на четыре корзины.