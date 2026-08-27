Дьяков допустил тренерские отставки в трёх клубах РПЛ

- Я не знаю, что в "Локомотиве" творится, какие у них взгляды на дальнейшее сотрудничество с Галактионовым, как дальше они будут двигаться. Из маленьких команд - это "Акрон", "Факел". Что касается "Акрона", думаю, что дело в тренере: пока он себя никак не проявляет, а у команды колоссальные проблемы, особенно в защите, - цитирует Дьякова "Евро-Футбол.Ру".
"Локомотив" имеет в копилке три очка после пяти туров и идёт в зоне стыковых матчей, а "Акрон" и "Факел" заработали по два балла и находятся в зоне прямого вылета.