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Дьяков допустил тренерские отставки в трёх клубах РПЛ

Виталий Дьяков считает, что ближайшая пауза на игры сборных может стать поводом для кадровых решений в нескольких командах чемпионата России.
Фото: ФК "Факел"
Среди клубов с неопределённой ситуацией экс-защитник "Динамо" выделил "Локомотив", "Акрон" и "Факел".

- Я не знаю, что в "Локомотиве" творится, какие у них взгляды на дальнейшее сотрудничество с Галактионовым, как дальше они будут двигаться. Из маленьких команд - это "Акрон", "Факел". Что касается "Акрона", думаю, что дело в тренере: пока он себя никак не проявляет, а у команды колоссальные проблемы, особенно в защите, - цитирует Дьякова "Евро-Футбол.Ру".

"Локомотив" имеет в копилке три очка после пяти туров и идёт в зоне стыковых матчей, а "Акрон" и "Факел" заработали по два балла и находятся в зоне прямого вылета.

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