Олег Павлов, агент полузащитника курского "Авангарда" Григория Чиркина, рассказал о предстоящих изменениях в клубе.
"Действительно Чиркина вызывал новый генеральный директор. О чём говорили? О том, что в "Авангарде" будут сокращать бюджет, финансирование и команда, скорее всего, окажется в ПФЛ. Знаю, что такие разговоры ведутся в клубе, в личных беседах ребятам говорят об этом прямым текстом. Думаю, курский "Авангард" в том виде, в каком мы его знали в последние годы, когда команда выходила в финал Кубка России, закончился", — приводит слова Павлова "Р-Спорт".
Агент игрока "Авангарда": клуб в том виде, в каком мы его знали, закончился
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