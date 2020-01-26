Юран в ближайшее время может возглавить "Химки"

Журналист Андрей Панков в своем телеграм-канале сообщил, что "Химки" уже определились с новым тренером после отставки Андрея Талалаева.
Фото: РФС
"Сергей Юран - фаворит на пост главного тренера "Химок". В ближайшее время соглашение с тренером может быть подписано", - написал Панков.

В настоящее время Юран работает главным тренером клуба "Зоркий", выступающего в зоне Центр в ПФЛ.

Напомним, 23 января "Химки" объявили о расторжении контракта с Андреем Талалаевым из-за смены вектора развития. Позже тренер заявил, что новый вектор клуба не позволил бы ему бороться за серьезные задачи. По его словам, он решил не брать на себя такую ответственность. Талалаев возглавлял "Химки" с апреля 2019 года.

В турнирной таблице ФНЛ "Химки" занимают третье место, набрав 50 очков.


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Теги: Юран Химки
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