Форвард "Балтики" Оффор: шестое место - недостаточно для нас, мы хотели быть выше

- Первая часть сезона была хорошей. Во второй каждая команда играла отлично. Были матчи, в которых мы должны были забирать 3 очка.
Шестое место — достаточно для "Балтики"? Нет. Мы хотели быть выше в турнирной таблице, - цитирует Оффора "СЭ".
В 30 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе уступила московскому "Динамо" со счетом 1:2. Калининградцы не смогли одержать победу в восьми встречах кряду, потерпев четыре поражения подряд на финише сезона.
В 30 сыгранных турах команда Андрея Талалаева набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России.