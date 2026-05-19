Ещенко - о результатах "Спартака": Кубок может скрасить сезон

- Если "Спартак" выиграет Кубок, то еще как-то скрасит этот сезон. А так я, конечно, недоволен.
Надо занимать высокие места, тем более, средства и вложения есть и их достаточно, - цитирует Ещенко "СЭ".
В 30 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" - 0:0. По итогам 30 сыгранных туров красно-белые заняли четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 52 очка в 30 встречах.
В Суперфинале Кубка России команда Хуана Карседо сыграет с "Краснодаром". Встреча состоится в воскресенье, 24 мая, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.