Президент ФНЛ прокомментировал информацию о досрочном завершении сезона

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал информацию о том, что нынешний сезон первенства может быть досрочно завершен.
Фото: "РИА Новости"
Ранее генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что ФНЛ и ПФЛ, скорее всего, будут завершены досрочно.

"Прежде всего, в последние дни мы вместе с руководителями РФС, РПЛ ПФЛ, клубов ФНЛ обсуждали все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Определенная ясность появилась после решений Исполкома УЕФА, согласно которому рекомендация во что бы то ни стало доиграть сезон 2019-2020 относится, в первую очередь, к высшим дивизионам. Исходя из имеющейся на данный момент информации, раньше 21 июня возобновить сезон не получится.

Между тем, дальнейшее затягивание решения этого вопроса может привести как к непредвиденным расходам клубов уже сегодня, так и к серьезным сложностям с проведением следующего первенства. 30 апреля мы проведем плановую видеоконференцию с руководителями клубов и обсудим сложившуюся ситуацию. Однако в настоящий момент, с учетом всех имеющихся на сегодняшний день негативных факторов, а также мнения большинства клубов лиги, я считаю возобновление Олимп-Первенства ФНЛ 2019-2020 в предложенные сроки противоречащим здравому смыслу", - цитирует Ефремова Sport24.

На сегодняшний день в ФНЛ сыграно 27 туров. Лидирует в таблице волгоградский "Ротор", набравший 50 очков.


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Теги: Ефремов
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