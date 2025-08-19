Агент Самошникова: "Спартак" — это народный клуб, куда все стремятся попасть

«Я выражаю искреннюю благодарность «Локомотиву», который помог Илюхе сделать шаг вперед, спрогрессировать. Хочу поздравить «Спартак» с приобретением классного футболиста, который, я уверен, станет лидером и поможет команде бороться за самые высокие места. Жизнь футболиста состоит из разных моментов, и переходы - это составляющая карьеры. «Спартак» - это народный клуб, куда все стремятся попасть. Будем надеяться, что Илюха сделал правильный выбор», — заявил Бабырь Odds.
Трансфер Ильи Самошникова из "Локомотива" в "Спартак" состоялся во вторник, 19 августа. Игрок подписал трёхлетний контракт с московским клубом. В составе красно-белых он будет выступать под 14-м номером. За "Локомотив" 26-летний защитник играл с лета 2023 года. В текущем сезон он принял участие в двух матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Текущая рыночная стоимость Самошникова составляет 3,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Агент защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, Алексей Бабырь, прокомментировал переход футболиста в «Спартак».
Фото: ФК "Спартак"