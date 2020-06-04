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Темников - об урезании зарплат: одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей и другое - 200-400 тысяч

Защитник "Нижнего Новгорода" Иван Темников раскритиковал решение урезать зарплаты футболистам клубов ФНЛ во время пандемии.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
- Считаю, для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30% - серьезный удар по семейному бюджету. У нас же контракты несопоставимы с РПЛ. Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц и другое - 200-400 тысяч, - цитирует футболиста Советский Спорт.

Также Иван Темников заявил, что если клуб будет настаивать на снижении зарплаты, то он попросит своего агента найти другой вариант продолжения карьеры.

После высказывания защитника "Нижнего Новгорода" ожидаемо посыпались комментарии в социальных сетях. Большинство любителей футбола нашли такое сравнение зарплат оскорбительным.

Так, например, один из пользователей Twitter написал: "Кто такой футболист Темников? Собственно, я согласен с ним. Недопустимо сокращать зарплаты в российском футболе! Необходимо сокращать футболистов! Всех! Потому что футбол в России это даже не пир во время чумы. Это пляска на останках страны".

31-летний Иван Темников выступает за "Нижний Новгород" с 2019 года. Также в послужном списке защитника московское "Динамо", "Рубин", "Сатурн", "Томь".


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Теги: Темников Нижний Новгород ФНЛ
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