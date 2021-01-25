Вратарь "Алании": теперь не вариант быть переписанным. Проверяют, записывают, и не обманешь

Голкипер "Алании" Ростислав Солдатенко рассказал, как в детстве из-за высокого роста его принимали за переписанного игрока.

Фото: ФК "Алания"