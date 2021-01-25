Вратарь "Алании": теперь не вариант быть переписанным. Проверяют, записывают, и не обманешь

Голкипер "Алании" Ростислав Солдатенко рассказал, как в детстве из-за высокого роста его принимали за переписанного игрока.
Фото: ФК "Алания"
- Все думали, что я подстава, "мазаный". Обычно же 2 года делают [переписанным игрокам], и все думали, что я 1995-го. А я просто был переростком. В 18 лет дорос до 190 см - и все, сейчас такой же. Видел ли я "мазаных"? Такие были, но никто не заиграл. Если делаешь себе год, то это дает тебе преимущество только в детстве. Теперь не вариант: 7-8-летним тебя проверяют, записывают, и не обманешь, - цитирует Солдатенко Sports.ru.

23-летний вратарь владикавказской "Алании" Ростислав Солдатенко, датой рождения которого является 25 мая 1997 года, в июле 2012 года перешел из ДЮСШ владикавказского "Спартака" во вторую команду клуба, а в июле 2013 года - в первую команду. В январе 2014 года клуб был расформирован из-за финансовых проблем. В июле 2014 года Солдатенко возобновил футбольную карьеру, подписав контракт с нижнекамским "Нефтехимиком".

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Теги: Алания Солдатенко
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