Радимов: мы уже все привыкли, что Глушенков не попадает в состав "Зенита"

"Стартовый состав "Зенита" (на игру против "Спартака". - Прим. ред.) не удивил. Например, мы уже все привыкли, что Глушенков не попадает в состав", - передает слова Радимова "РБ Спорт".
Максим Глушенков, играющий на позиции оттянутого нападающего, перешел в "Зенит" прошлым летом из московского "Локомотива". Стороны заключили трудовое соглашение до июня 2028 года. В нынешнем сезоне 26-летний вингер принял участие в 5 матчах за петербургскую команду, провел на поле суммарно 225 минут и не отличился результативными действиями.
Экс-футболист "Зенита" Владислав Радимов рассказал, что его не удивило отсутствие вингера Максима Глушенкова в составе на матч 5-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"