Форвард "Сочи" Гуарирапа интересен ряду европейских клубов - источник

По информации источника, нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа интересен кипрскому "Пафосу" и еще нескольким иностранным клубам. Сообщается, что сочинский клуб готов рассматривать предложения, однако официальных предложений на данный момент не было.
Отмечается, что игрок также может быть отдан в аренду с правом выкупа.
Гуарирапа играет за "Сочи" с января 2024 года. Контракт венесуэльца рассчитан до конца июня 2028 года. В текущем сезоне 22-летний центрфорвард провел за "барсов" 5 матчей и не отличился голевыми действиями.
Источник: Metaratings
Фото: ФК "Сочи"