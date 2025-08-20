Матчи Скрыть

Форвард "Сочи" Гуарирапа интересен ряду европейских клубов - источник

Сауль Гуарирапа может покинуть сочинский клуб.
Фото: ФК "Сочи"
По информации источника, нападающий "Сочи" Сауль Гуарирапа интересен кипрскому "Пафосу" и еще нескольким иностранным клубам. Сообщается, что сочинский клуб готов рассматривать предложения, однако официальных предложений на данный момент не было.

Отмечается, что игрок также может быть отдан в аренду с правом выкупа.

Гуарирапа играет за "Сочи" с января 2024 года. Контракт венесуэльца рассчитан до конца июня 2028 года. В текущем сезоне 22-летний центрфорвард провел за "барсов" 5 матчей и не отличился голевыми действиями.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится