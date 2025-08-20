Семин: состав "Динамо" не соответствует тому месту, на котором они находятся

- Нужно сделать поправки и продолжать дальше работать. По-моему, к Карпину есть доверие у руководителей "Динамо" и футболистов. Состав команды не соответствует тому месту, на котором они находятся, - сказал Семин Metaratings.
Напомним, Валерий Карпин возглавил "Динамо" в летнее межсезонье. После пяти матчей подопечные российского специалиста располагаются на 11-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 5 очков. В следующем туре бело-голубые сыграют с "Пари НН".
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил нынешнее игровое состояние московского "Динамо".
Фото: "Чемпионат"