Акинфеев: Алвес произнес для меня такую речь, что я чуть не заплакал

"Алвес произнес для меня такую речь, что я чуть не заплакал. Что я легенда и так далее. Уже хотел эту кепку оставить у себя (смеется). Это такое баловство, но… это какое-то мое юношество", - цитирует Акинфеева "Матч ТВ".
В матче пятого тура РПЛ ЦСКА одержал выездную победу над московским "Динамо". Игра проходила на стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счетом 3:1. Новичок "армейцев" полузащитник Матеус Алвес отметился забитым голом и результативной передачей.
Напомним, ранее голкипер и капитан красно-синих Игорь Акинфеев объявил о традиции дарить специальную кепку лучшему игроку команды после каждого матча.
Фото: ПФК ЦСКА