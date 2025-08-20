"Веду переговоры с одной из российских команд, чтобы возглавить ее в качестве главного тренера", - передает слова Евсеева ТАСС.
Вадим Евсеев был главным тренером таких команд, как пермский "Амкар", "СКА-Хабаровск", "Уфа", ярославский "Шинник" и "Кубань". Последним клубом в тренерской карьере специалиста стал "Ленинградец", который он возглавлял с сентября 2024-го и покинул в мае этого года. Под его руководством команда провела 22 матча, в которых одержала 8 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Евсеев ведет переговоры с одним из российских клубов
Российский тренер Вадим Евсеев рассказал о своем будущем.
Фото: ФК "Ленинградец"