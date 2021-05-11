"Апелляцию уже подали. Все документы представлены. Утром комиссия, клубов достаточно много, проблемы у всех разные. Мы, в свою очередь, на вопросы, которые были нам адресованы, ответили, задокументировали. Остается только ждать окончательного решения", - заявил Калакуцкий.
Напомним, что "Крылья Советов" стали чемпионами Футбольной национальной лиги и вернулись в Российскую Премьер-лигу. Помимо самарского клуба лицензию для участия в РПЛ не "Оренбург", который занял второе место и получил путевку в РПЛ. "Торпедо Москва", "Нефтехимик", "Алания Владикавказ" и "Балтика". Клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания до 12 мая, когда и состоится заседание апелляционного комитета.
15 мая "Крылья Советов" проведут матч 42-го тура ФНЛ против "Балтики" в гостях.
Источник: "СЭ"
"Крылья Советов" предоставили все документы для лицензирования в РПЛ
Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий сообщил, что клуб предоставил все необходимые документы для получения лицензии на выступлении в РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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