"Крылья Советов" предоставили все документы для лицензирования в РПЛ

Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий сообщил, что клуб предоставил все необходимые документы для получения лицензии на выступлении в РПЛ.

Фото: ФК "Крылья Советов"