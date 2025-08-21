Осинькин: Глушенков приходил в "Зенит" качестве лучшего футболиста страны наравне с Тюкавиным

"Последние несколько матчей Глушенкова вообще не выпускают на поле, и он, конечно, тяжело переносит эту ситуацию. Он приходил в "Зенит" в качестве лучшего футболиста страны наравне с Тюкавиным. В "Зените" ушли от той игры, где Глушенков мог быть максимально полезным". Фактически "Зенит" играет с двумя восьмёрками, Венделом и Жерсоном, а Максим - десятка", - сказал Осинькин в интервью "РБ Спорт".
Максим Глушенков перешел в "Зенит" прошлым летом из московского "Локомотива". Стороны заключили трудовое соглашение до июня 2029 года. В нынешнем сезоне 26-летний вингер принял участие в 5 матчах за петербургскую команду, провел на поле суммарно 225 минут и не отличился результативными действиями.
После пяти туров чемпионата России сине-бело-голубые занимают девятую позицию, набрав шесть очков.
Следующий матч команда Семака проведёт дома против махачкалинского "Динамо". Игра пройдёт в субботу, 23 августа.
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, почему Максим Глушенков перестал играть в основном составе "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"