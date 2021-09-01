Напомним, с 2019 по 2021 год Татаев защищал цвета чешского клуба "Млада Болеслав".
"Во "Младе" у меня оставался год по контракту. Мне предлагали новые условия, но я дал понять: не останусь в команде. Сказал, что устал от жизни в Чехии.
Это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как все говорят. Я сделал выбор в пользу своей республики. Я бы мог отсидеть год во "Младе" и поехать в любую команду Премьер-лиги на шикарных условиях", - приводит слова Татаева Sport24.
В "Аланию" Алексей Татаев перешел летом 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 1 матч в ФНЛ и 1 игру в рамках Кубка России, на его счету 1 забитый мяч.
В чешском клубе "Млада Болеслав" он сыграл в 51 матчей, в которых забил 4 гола. Также на счету 22-летнего защитника есть один матч за "Краснодар".
Татаев: это миф, что российским футболистам обязательно надо уезжать в Европу
Защитник "Алании" Алексей Татаев рассказал о причинах возвращения в Россию.
Фото: "Краснодар"
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