— К сожалению, Хабиба заявить не удалось, — рассказал Лахиялов в интервью "РБ Спорт".
Ранее сам Нурмагомедов выразил желание сыграть за "Легион-Динамо" против "Уфы" в Кубке России.
32-летний Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он завершил карьеру в октябре прошлого года.
Помимо "Уфы", "Легион-Динамо" сыграет на групповой стадии Кубка России против "Алании".
Президент "Легиона": нам не удалось заявить Хабиба Нурмагомедова
Президент команды "Легион-Динамо" Шамиль Лахиялов сообщил, что клуб не сумел заявить бывшего борца UFC Хабиба Нурмагомедова.
Фото: Getty Images
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