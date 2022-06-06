- Я остаюсь в "Рубине". Сейчас я в отпуске, предложений каких-то нет. У меня еще год контракта с "Рубином", - передает слова Дюпина "РБ Спорт".
По итогам прошедшего сезона-2021/2022 казанский "Рубин" набрал 29 очков в 30 матчах, занял предпоследнее 15-е место и вылетел из российской премьер-лиги в Футбольную национальную лигу. 34-летний голкипер Юрий Дюпин провел за клуб из столицы Татарстана 33 матча во всех турнирах, в которых пропустил 59 голов, 6 встреч вратарь завершил "всухую".
Дюпин рассказал о своих планах по продолжению карьеры после вылета "Рубина" в ФНЛ
Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин сообщил, что следующий сезон планирует провести в казанском клубе.
Фото: РПЛ