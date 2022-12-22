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"Чемпионат": Юран и "Рубин" проведут переговоры по поводу возможного сотрудничества

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Сергей Юран может возглавить "Рубин".
Фото: РПЛ
По данным источника, в ближайшие дни "Рубин" проведет переговоры с Сергеем Юраном по поводу назначения на пост главного тренера казанской команды. Отмечается, что из-за неоднозначной репутации специалиста этого назначения может не произойти. Также многие болельщики "Рубина" хотят, что был команду возглавил Юрий Уткульбаев, который сейчас исполняет обязанности наставника клуба.

"Рубин" в нынешнем розыгрыше Первой лиги после 20 сыгранных туров располагается на 3 строчке, отставая от лидирующей "Балтики" на 4 балла. В ноябре наставник казанской команды Леонид Слуцкий принял решение покинуть клуб по собственной инициативе.

Сергей Юран начинал сезон в "Химках", но летом был отправлен в отставку по неизвестным причинам. Подмосковная команда набрала 7 баллов в 4 турах.

Источник: "Чемпионат"


Рубин Юран
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