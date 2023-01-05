- До Нового года мы закрыли все долги. Сейчас у клуба нет долгов, кроме долга региональному фонду. В "Уфу" пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и Фонда социальных программ. Проблемы у нас действительно были, но они постепенно уходят. Надеюсь только на лучшее. Могу точно сказать, что этот сезон "Уфа" доиграет. Я верю, что клуб не только доиграет сезон, но будет и дальше существовать, прогрессировать. Однозначно, мы ставим задачу вернуться в РПЛ, никаких сомнений, - передает слова Газизова Metaratings.ru.
Ранее появлялась информация о сложной финансовой ситуации в "Уфе", из-за которой клуб мог прекратить существование с началом 2023 года. В прошедшем сезоне "Уфа" заняла 14 место в Российской премьер-лиге и выбыла в Первую лигу по итогам стыковых матчей с "Оренбургом" (2:2, 1:2), пропустив решающий гол на последних секундах ответной домашней игры. По итогам осенней части турнира клуб из столицы Башкортостана с 18 очками в 20 матчах находится на 16 строчке таблицы - в зоне вылета во Вторую лигу, отставание от спасительного 14 места составляет 2 очка. В Кубке России "Уфа" пробилась через Путь регионов в 1/4 финала нижней сетки плей-офф, где ее соперником станет грозненский "Ахмат".
Газизов: "Уфа" закрыла все долги до Нового года, проблемы уходят. Ставим задачу вернуться в РПЛ
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал текущую финансовую ситуацию в клубе.
Фото: ФК "Уфа"