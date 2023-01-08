- Ломовицкий уже в начале декабря вернулся в "Рубин", пока он не рассматривает другие предложения, - приводит комментарий Мижигурскиса "РБ Спорт".
24-летний российский вингер Александр Ломовицкий стал игроком "Рубина" зимой 2022 года. Нынешний сезон футболист в подмосковных "Химках". В этом розыгрыше РПЛ россиянин провел 15 встреч, в которых оформил 1+2 по системе гол плюс пас. Контракт Александра с "Рубином" рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Ломовицкого, по данным аналитического сайта Transfermrkt, составляет 1,2 млн евро.
"Рубин" ушел на зимнюю паузу, расположившись на 3 строчку в нынешнем розыгрыше Первой лиги. Команда заработала 37 очков и отстает от зоны прямого выхода в РПЛ на 1 балл.
Агент Ломовицкого: Александр вернулся в "Рубин", пока он не рассматривает другие предложения
Агент Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис высказался по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Рубин"