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Агент Ломовицкого: Александр вернулся в "Рубин", пока он не рассматривает другие предложения

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Агент Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис высказался по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Рубин"
- Ломовицкий уже в начале декабря вернулся в "Рубин", пока он не рассматривает другие предложения, - приводит комментарий Мижигурскиса "РБ Спорт".

24-летний российский вингер Александр Ломовицкий стал игроком "Рубина" зимой 2022 года. Нынешний сезон футболист в подмосковных "Химках". В этом розыгрыше РПЛ россиянин провел 15 встреч, в которых оформил 1+2 по системе гол плюс пас. Контракт Александра с "Рубином" рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость Ломовицкого, по данным аналитического сайта Transfermrkt, составляет 1,2 млн евро.

"Рубин" ушел на зимнюю паузу, расположившись на 3 строчку в нынешнем розыгрыше Первой лиги. Команда заработала 37 очков и отстает от зоны прямого выхода в РПЛ на 1 балл.


Рубин Химки Ломовицкий
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