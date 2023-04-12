Как информирует источник, бывший защитник "Рубина" Олег Кузьмин будет включен в тренерский штаб нового наставника казанской команды Рашида Рахимова. Сообщается, что после отставки с поста главного тренера казанцев Леонида Слуцкого Кузьмин не входил в штаб Юрия Уткульбаева, несмотря на действующее соглашение с клубом. После назначения Рахимова Кузьмин вернется к работе с главной командой.
Олег Кузьмин был защитником "Рубина" с 2010 по 2018 год и капитаном клуба с 2014 года. В августе 2018 года футболист объявил о завершении игровой карьеры, и в апреле следующего года стал тренером казанской команды. Кузьмин сыграл за клуб из Татарстана 203 матча, забил 7 мячей и отдал 19 голевых передач.
Сегодня, 12 апреля, "Рубин" официально объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Уткульбаева и о вступлении в эту должность Рашида Рахимова.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Кузьмин войдет в тренерский штаб Рахимова в "Рубине"
Экс-футболист "Рубина" Олег Кузьмин войдет в тренерский штаб нового наставника казанцев Рашида Рахимова.
Фото: РПЛ