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Спортивный директор "Рубина": выбрали Рахимова, потому что у него более целостный футбол, чем у Шалимова и Талалаева

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В "Рубине" объяснили выбор Рашида Рахимова главным тренером казанской команды.
Фото: ТАСС
- В шорт-листе было три тренера: Шалимов, Талалаев и Рахимов. Попечительский совет принял решение, что главным тренером должен быть Рашид Рахимов. По каким критериям? Рахимов более целостный для нас. Шалимов больше на атаку, а Талалаев только недавно тренировал: мы бы не смогли прочувствовать, какой у тренера будет эмоциональный фон. Решили остановиться на Рахимове, потому что у него более целостный футбол - и в обороне, и в нападении. Что касается смены тренера, все дело в эмоциональном фоне - нужно было встряхнуть ребят.

Сегодня, 12 апреля, стало известно о рокировке на посту главного тренера "Рубина". На смену отправленному в отставку Юрию Уткульбаеву пришел Рашид Рахимов. Последним местом работы 58-летнего специалиста была "Уфа", которой он руководил с октября 2020 по апрель 2021 года. По итогам 26 прошедших туров казанская команда набрала 47 очков и занимает вторую строчку в таблице Первой лиги. Оно дает право на прямой выход в РПЛ на следующий сезон. Отрыв от идущих на 3-м и 4-м местах "Алании" и "Енисея" составляет три балла. В четырех последних турах подряд "Рубин" не мог одержать победу, заканчивая матчи вничью.

Источник: "Чемпионат"


Рахимов Рубин
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