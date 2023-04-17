Отмечается, что контракт между сторонами подписан до окончания текущего сезона и предусматривает опцию пролонгирования соглашения. В пресс-релизе говорится о том, что трансляции матчей будут доступны посредством мессенджера WeChat, имеющего примерно 1 млрд активных пользователей, и сервиса Doyuin.
По информации Telegram-канала "Мутко против", сумма сделки на трансляцию 75 игр составила порядка 900 000 рублей, часть из которых нужно будет заплатить поставщикам услуг. Следовательно, показ каждой игры Первой лиги принесет ФНЛ по 10 - 12 тыс рублей.
28 тур Первой лиги стартует в пятницу, 21 апреля, матчем в Туле между местным "Арсеналом" и казанским "Рубином".
Китай приобрел у ФНЛ права на трансляцию матчей Первой лиги
Пресс-служба Футбольной национальной лиги объявила о продаже прав на трансляцию игр Первой лиги в Китай.
Фото: ФНЛ