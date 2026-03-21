Колыванов - о новичке "Зенита": если не выстрелит, то возьмут другого Дурана

"Осталось девять туров, нужно провести целый сезон, чтобы про игрока можно было что-то сказать. Что они за 3-4 игры могут показать? На самом деле же.
Аренда заканчивается? Это не ко мне вопросы. Если не выстрелит, то возьмут другого Дурана", - сказал Колыванов "Советскому спорту".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" в начале февраля на правах аренды из "Аль-Насра". В текущем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых 5 матчей и забил 2 гола. Соглашение с колумбийским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока составляет 32 миллиона евро.