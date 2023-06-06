Как утверждает источник, 47-летний специалист идет под первым номером в шорт-листе кандидатов на должность главного тренера поволжской команды. По итогам чемпионата Первой лиги "Волгарь" занял 13-ю позицию в таблице. Однако в будущем сезоне руководство клуба намерено поставить перед астраханцами задачу побороться за выход в высший дивизион. Отмечается, что волжане уже сделали конкретное предложение Радимову и ожидают ответа от тренера.
Прежний рулевой "Волгаря" Андраник Бабаян был уволен за тур до конца турнира. Ранее Радимов возглавлял молодежную команду "Зенита". До него кандидатом на пост главного тренера "Волгаря" назывался Александр Кержаков, скоропостижно уволенный 1 апреля из кипрской "Кармиотиссы".
Источник: "РБ Спорт"
Радимов может возглавить астраханский "Волгарь"
Новым главным тренером астраханского "Волгаря" может стать Владислав Радимов.
Фото: ФК "Зенит"