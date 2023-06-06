Матчи Скрыть

Радимов может возглавить астраханский "Волгарь"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Новым главным тренером астраханского "Волгаря" может стать Владислав Радимов.
Фото: ФК "Зенит"
Как утверждает источник, 47-летний специалист идет под первым номером в шорт-листе кандидатов на должность главного тренера поволжской команды. По итогам чемпионата Первой лиги "Волгарь" занял 13-ю позицию в таблице. Однако в будущем сезоне руководство клуба намерено поставить перед астраханцами задачу побороться за выход в высший дивизион. Отмечается, что волжане уже сделали конкретное предложение Радимову и ожидают ответа от тренера.

Прежний рулевой "Волгаря" Андраник Бабаян был уволен за тур до конца турнира. Ранее Радимов возглавлял молодежную команду "Зенита". До него кандидатом на пост главного тренера "Волгаря" назывался Александр Кержаков, скоропостижно уволенный 1 апреля из кипрской "Кармиотиссы".

Источник: "РБ Спорт"


Волгарь Радимов ФНЛ Первая лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Непомнящий: за исключением "Спартака", к которому много вопросов, первыми 5-6 командами РПЛ руководят тренеры из России 1
Колыванов: "Факелу" будет непросто играть против "Енисея", тем более в манеже 1 эксклюзив
Агент Саплинова: контракт с "Ростовом" заканчивается, будем искать команду
Семин: разочарования сезона - "Химки" и "Торпедо". Плохо сделали свою работу
ЭСК РФС: Амелин ошибочно не удалил Сиссе в матче "Химки" - "Урал"
ЭСК РФС: Сафьян правильно не назначил пенальти на Дзюбе в ворота "Динамо" 1
Отец Агаларова: у Гамида действующий контракт с "Ахматом". Ему стоит больше тренироваться и работать, другого пути нет
Полузащитник "Спартака" Зиньковский: тяжелый и сумбурный сезон. С 10-го места в прошлом году на 3-е – хороший результат 1
Официально: полузащитник сборной Аргентины Ди Мария покинул "Ювентус" 2
"РБ Спорт": "Зенит" намерен выручить минимум 5 млн долларов от продажи Сутормина 3
Воспитанник "Спартака" Бакаев может перейти из "Зенита" в "Локомотив" 13
Агент Кокорина: "Фиорентина" изъявила желание вернуть Александра 4
Радимов может возглавить астраханский "Волгарь" 1
Ассистентский дубль Оздоева помог "Фатих Карагюмрюк" разгромить "Касымпашу" в заключительном туре чемпионата Турции 2
Официально: "Милан" уволил Паоло Мальдини с должности технического директора клуба