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Президент "Торпедо": отказались от подписания Щенникова исключительно по решению клуба

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Президент "Торпедо" Ярослав Савин объяснил причину отказа от подписания контракта с защитником Георгием Щенниковым.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"По совокупности факторов тренерский штаб со спортивным департаментом приняли решение не подписывать контракт и выйти из сделки... Это исключительно решение клуба", — сказал Савин.

Функционер заявил, что он не может раскрывать детали сорвавшейся сделки, но информация, озвученная публично, не совсем достоверна. Савин подтвердил, что бывший защитник ЦСКА не ставит никаких условий.

Напомним, Щенников находится без клуба. Сообщалось, что игрок может перейти в "Спартак" из Костромы.

Источник: "Матч ТВ".


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