- Не общался с Кононовым после его ухода. Предполагал, что он уйдет - но не так крысино, как он сделал. Пусть сам разбирается, ушел - и слава богу. Так у нас не было шансов на выход, а теперь они есть. В принципе он здраво оценил мои претензии по игре и быстро нас покинул. Мы к этому спокойно относимся. Мы прекрасно знали, какие есть проблемы - знали, что, несмотря на победы на старте, будем терять очки с такой игрой. Сейчас эти проблемы решили, ребята правильно воспринимают наши требования, прогрессируем потихоньку, - передает слова Широкова "РБ Спорт".
31 августа 2023 года официальный телеграм-канал раменского "Леон Сатурна" сообщил об уходе из команды по собственному желанию ее главного тренера - 57-летнего российского специалиста Олега Кононова. Исполняющим обязанности наставника после увольнения Кононова директор клуба Роман Широков назначил себя самого. К этому моменту "Леон Сатурн" лидировал в турнирной таблице Группы 3 дивизиона Б Второй лиги с 15 очками после 6 матчей при 5 победах и 1 поражении.
Под руководством Широкова "инопланетяне" в 4 матчах Второй лиги набрали 7 очков (+2=1-1) и идут вторыми с 22 очками в 10 играх, отставая на 3 очка от лидирующей "Калуги". Также раменчане выбыли из Кубка России, после победы над клубом "Химик Август" (0:0, пен. 3:1) уступив на своем поле тульскому "Арсеналу" (1:2) в матче 4 раунда Пути регионов.
Широков: предполагал, что Кононов уйдет из "Леон Сатурна" - но не так крысино, как он сделал
Директор и и.о. главного тренера раменского "Леон Сатурна" Роман Широков высказался об уходе из команды стартовавшего с ней в качестве наставника Олега Кононова.
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