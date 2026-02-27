Матчи Скрыть

Голкипер "Балтики" одним словом описал Талалаева

Голкипер калининградской "Балтики" Максим Бориско одним словом описал главного тренера Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Бориско, Талалаева можно описать словом дисциплина, потому что в команде все делается четко и по расписанию.

- Какое слово опишет Талалаева точнее всего? Дисциплина. Все четко, по расписанию.

Нагоняи бывают — хотя не так чтобы жестко. Не туда передачу сделал — да, за это могу получить, но потом все спокойно мне объяснят, - сказал Бориско в интервью Sport24.

В нынешнем сезоне Максим Бориско провел за "Балтику" во всех турнирах 18 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил ворота "сухими" в 12 встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера в 1,8 миллионов евро, контракт игрока с калининградцами рассчитан до лета 2028 года.

Андрей Талалаев является главным тренером калининградского клуба с сентября 2024 года, по итогам прошлого сезона балтийцы стали чемпионами Первой Лиги и напрямую вышли в РПЛ. После 18 сыгранных туров "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 набранными очками в своем активе.

