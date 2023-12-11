- Ни одна из команд не набрала в среднем два очка за матч, пока никто не вышел на чемпионский график. Мы хотим попасть в РПЛ, будем стараться и делать всё возможное ради достижения этой цели. Борьба за повышение будет только на футбольном поле? Да, а где же ещё? Уверен, что так и будет - всё решится на футбольном поле, - передаёт слова Газизова Matchtv.ru.
По итогам осенней части розыгрыша Первой лиги махачкалинское "Динамо" является лидером турнирной таблицы, набрав 37 очков в 20 сыгранных матчах. Второе место, которое также даёт право прямого выхода в Российскую премьер-лигу, с 36 очками занимают подмосковные "Химки".
По 35 очков набрали сразу три клуба - "Тюмень", тольяттинский "Акрон" и тульский "Арсенал", право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получат третья и четвёртая команды по итогам первенства.
Газизов заявил о желании вернуться в РПЛ с махачкалинским "Динамо"
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов прокомментировал турнирную ситуацию в текущем розыгрыше Первой лиги.
Фото: ФК "Спартак"