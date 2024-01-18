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Мостовой: с “Енисеем” не было разговоров, пускай Абаскаль туда едет

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Легендарный российский футболист Александр Мостовой рассказал, почему он не возглавил красноярский “Енисей”.
Фото: соцсети Александра Мостового
— С “Енисеем” не было разговоров. Был звонок, в котором они сказали: “Хотим поговорить”. Мы так и не поговорили. Я трубку не брал, не могу же все время трубку брать, мне тысяча человек звонит. “Енисей” возглавил Тихонов? Это же ФНЛ. Серьезный уровень, но пускай Абаскаль туда едет.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Александр Мостовой может стать главным тренером красноярского “Енисея”. Но в итоге команду из Первой лиги возглавил Андрей Тихонов. Он подписал контракт с красноярцами на два с половиной года.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет московский “Спартак”. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года.

Источник: “Матч ТВ”

Мостовой Енисей Тихонов
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