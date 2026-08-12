Семак высказался о возможном уходе Барриоса

То есть теоретически Барриос еще на два года может задержаться. А может на год, а может не задержаться. Это реалии.
На сегодняшний день он игрок команды. Эти слухи не подтверждены абсолютно ничем", - сказал Семак.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" может расстаться с 32-летним опорным полузащитником, у которого будущим летом истекает контракт с клубом.
Барриос защищает сине-бело-голубые цвета с 2019 года. Всего в активе колумбийского хавбека 262 матча за петербургскую команду во всех турнирах, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 7 результативными передачами. В составе "Зенита" футболист 14 трофеев, включая 7 чемпионских титулов.
Источник: "СЭ"