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Семак высказался о возможном уходе Барриоса

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба хавбека Вильмара Барриоса.
Фото: ФК "Зенит"
"Ходят слухи, что Барриос может покинуть команду? Да зачем эти слухи? У Барриоса действующий контракт. У него плюс год, если не ошибаюсь, если он играет какое-то количество матчей.

То есть теоретически Барриос еще на два года может задержаться. А может на год, а может не задержаться. Это реалии.

На сегодняшний день он игрок команды. Эти слухи не подтверждены абсолютно ничем", - сказал Семак.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" может расстаться с 32-летним опорным полузащитником, у которого будущим летом истекает контракт с клубом.

Барриос защищает сине-бело-голубые цвета с 2019 года. Всего в активе колумбийского хавбека 262 матча за петербургскую команду во всех турнирах, в которых он отличился 3 забитыми мячами и 7 результативными передачами. В составе "Зенита" футболист 14 трофеев, включая 7 чемпионских титулов.

Источник: "СЭ"

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