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"Грош тебе цена как тренеру". Бубнов отреагировал на слова Семака после поражения от "Родины"

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку, заявившему, что такие поражения, как от "Родины", ничему не учат.
Фото: ФК "Зенит"
"Сергей Богданович, если ты после таких поражений — а они у тебя неоднократные и превращаются в систему — не делаешь выводы, то грош тебе цена как тренеру.

А кто будет делать выводы?" - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

Напомним, после поражения "Зенита" на своем поле от "Родины" в 3-м туре РПЛ (1:2) главного тренера Сергея Семака спросили, чему может научить это поражение? На что специалист ответил: "Да ничему".

После трех сыгранных туров чемпионата команда Семака набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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