"Грош тебе цена как тренеру". Бубнов отреагировал на слова Семака после поражения от "Родины"

"Сергей Богданович, если ты после таких поражений — а они у тебя неоднократные и превращаются в систему — не делаешь выводы, то грош тебе цена как тренеру.
А кто будет делать выводы?" - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".
Напомним, после поражения "Зенита" на своем поле от "Родины" в 3-м туре РПЛ (1:2) главного тренера Сергея Семака спросили, чему может научить это поражение? На что специалист ответил: "Да ничему".
После трех сыгранных туров чемпионата команда Семака набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице.