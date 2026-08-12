Официально: Лукаку продолжит карьеру в Турции

Ромелу Лукаку покидает "Наполи".

Фото: ФК "Фенербахче"

Центральный форвард "Наполи" и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку продолжит карьеру в Турции. 33-летний нападающий стал игроком "Фенербахче", сообщает пресс-служба стамбульцев.



Лукаку защищал цвета неаполитанского клуба с лета 2024 года, перейдя из лондонского "Челси". В составе итальянской команды нападающий забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах. В "Наполи" бельгиец становился чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.