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Официально: Лукаку продолжит карьеру в Турции

Ромелу Лукаку покидает "Наполи".
Фото: ФК "Фенербахче"
Центральный форвард "Наполи" и национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку продолжит карьеру в Турции. 33-летний нападающий стал игроком "Фенербахче", сообщает пресс-служба стамбульцев.

Лукаку защищал цвета неаполитанского клуба с лета 2024 года, перейдя из лондонского "Челси". В составе итальянской команды нападающий забил 15 голов и сделал 11 ассистов в 45 матчах. В "Наполи" бельгиец становился чемпионом и обладателем Суперкубка Италии.

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