По информации источника, центральный защитник "Сочи" Ваня Дркушич интересен греческому "ПАОКу" и "Маккаби Тель-Авив", ранее сообщалось, что игрок может перейти в испанскую "Севилью" и сам игрок склоняется именно к переходу в испанский клуб.
В прошлом сезоне Ваня Дркушич провёл за "Сочи" во всех турнирах 24 матча и отметился двумя забитыми мячами. По итогам сезона-2023/2024 команда Роберта Морено вылетела из РПЛ в Первую лигу, заняв последнее место в турнирной таблице российского чемпионата.
Ваня Дркушич выступал за сборную Словении на чемпионате Европы - центральный защитник провёл без замен все четыре встречи, а словенцы вылетели в 1/8 финала, уступив в серии послематчевых пенальти Португалии. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего словенца в 3,5 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": защитник "Сочи" Дркушич может перейти в "ПАОК" или "Маккаби"
Центральный защитник "Сочи" Ваня Дркушич может перейти в "ПАОК" или "Маккаби Тель-Авив".
Фото: ФК "Сочи"