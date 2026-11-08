Стала известна оценка Батракова за победную игру "Галатасарая"

Алексей Батраков вошёл в число наиболее высоко оценённых игроков "Галатасарая" по итогам встречи с "Амедом" в 11-м туре чемпионата Турции.

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Статистический портал WhoScored поставил российскому полузащитнику 7,7 балла. Такая оценка стала третьей среди футболистов стамбульской команды.



Выше Батракова расположились только нападающие Барыш Алпер Йылмаз, получивший 8,2 балла, и Рафаэл Леау с оценкой 7,9.



Сам матч завершился победой "Галатасарая" со счётом 4:3. Россиянин отметился забитым мячом на 59-й минуте.