Клуб "Родина", выступающий в Первой лиге, в ближайшее время объявит о назначении нового главного тренера. Как сообщает Legalbet, столичную команду в скором времени возглавит словенский специалист Зоран Желькович. По данным источника, Желькович уже находится в Москве и присутствовал на матче 19-го тура Первой лиги между "Родиной" и "Черноморцем" (0:1).
После 19-ти туров "Родина" занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 24 набранных очка. Отставание от зоны стыков за попадание в РПЛ составляет 7 очков. Зоран Желькович с июня текущего года возглавляет "Ауду". Под его управлением команда заняла 3-е место в чемпионате Латвии.
СМИ: новым главным тренером "Родины" станет словенец Зоран Желькович
Московская "Родина" планирует сменить главного тренера в ближайшее время.
Фото: ФК "Родина" ВКонтакте