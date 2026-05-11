"Пусть дома сидят и другую команду поддерживают": капитан "Пари НН" примерил на себя роль Романа Широкова

Rusfootball.info - о скандальной реакции Никиты Медведева на болельщиков нижегородцев.

В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два-три человека, которые нас искренне будут поддерживать. А те, кто эти акции устраивают, пусть дома сидят и другую команду поддерживают.



Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать", - сказал Медведев.

«Кто ваш тренер? Вот ваш тренер до этого довел. Позор! Вы здесь еще это выставляете, эй! Идите тогда за своего тренера болейте! Что он сделал вам? Собрал один раз? Позор!».

«Я сам спортсмен, я сам понимаю, что такое настроение после обидного поражения. Конечно, эмоции захлестнули нашего капитана, нашего лидера. Хочу извиниться перед болельщиками. И хочу донести мысль, что для нас сейчас любая поддержка, любой плакат, каждая кричалка очень важны, потому что мы все хотим победить. И безразличных среди нас нету».