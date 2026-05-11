"Пусть дома сидят и другую команду поддерживают": капитан "Пари НН" примерил на себя роль Романа Широкова

Rusfootball.info - о скандальной реакции Никиты Медведева на болельщиков нижегородцев.
Сегодня, 11 мая, в Нижнем Новгороде состоялся матч 29-го тура чемпионата России между «Пари НН» и московским ЦСКА. Встреча на «Совкомбанк Арене» завершилась довольно неожиданным поражением хозяев поля - 1:2.

Неожиданным оно стало потому, что хозяева вели в счете весь второй тайм, контролировали игру и могли забивать еще. Но каким-то образом умудрились отдать победу сопернику, пропустив два мяча с 89-й по 90-ю минуту. И вместо того, чтобы подняться в зону стыков, нижегородцы остались в зоне прямого вылета из РПЛ и минимизировали свои шансы на возможную борьбу за сохранение прописки в элите на будущий сезон.

Однако фокус даже с такой нетривиальной концовки сумел сместить голкипер и капитан нижегородской команды Никита Медведев. В послематчевом интервью вратарь обрушился с резкой критикой на болельщиков, которые решили поддержать бывшего наставника «Пари НН» Алексея Шпилевского и принесли на стадион баннер в его поддержку.

В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два-три человека, которые нас искренне будут поддерживать. А те, кто эти акции устраивают, пусть дома сидят и другую команду поддерживают.

Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать", - сказал Медведев.

Вся эта ситуация напомнила легендарный диалог бывшего полузащитника Романа Широкова с фанатами "Зенита". Если вы понимаете, о чем я.

Логично предположить, что данная реакция вратаря на достаточно безобидную ситуацию напрямую связана с таким досадным поражением. Настолько, что именно в этих людях он разглядел заклятых врагов, которые в столь тяжелый период переживают не с командой и не за команду, а выражают поддержку бывшему тренеру.

Это подтверждает и появившееся через какое-то время видео с поля, где Медведев кричал в сторону трибун:

«Кто ваш тренер? Вот ваш тренер до этого довел. Позор! Вы здесь еще это выставляете, эй! Идите тогда за своего тренера болейте! Что он сделал вам? Собрал один раз? Позор!».

О расторжении контракта со Шпилевским клуб объявил после поражения «Спартаку» (1:2), а следующий матч команда проводила на выезде. Так что у поклонников белорусского тренера чисто физически не было другого шанса выказать свои чувства.


Шпилевский возглавлял «Пари НН» с лета прошлого года и оставил команду с 17 поражениями, 4 ничьими и 6 победами после 27 встреч в РПЛ. Спасать клуб за три тура до конца чемпионата было доверено Вадиму Гаранину. Но и при нем нижегородцы пока что не набрали ни одного балла, а только дважды уступили.

После этого неприятного инцидента пришлось извиняться генеральному директору «Пари НН» Виталию Карасеву:

«Я сам спортсмен, я сам понимаю, что такое настроение после обидного поражения. Конечно, эмоции захлестнули нашего капитана, нашего лидера. Хочу извиниться перед болельщиками. И хочу донести мысль, что для нас сейчас любая поддержка, любой плакат, каждая кричалка очень важны, потому что мы все хотим победить. И безразличных среди нас нету».


В заключительном матче сезона «Пари НН» сыграет на выезде против «Рубина» и терять очки в Казани они просто не имеют права. И даже в случае победы, нижегородцам нужно уповать на то, что махачкалинское «Динамо» проиграет дома борющемуся за бронзу московскому «Спартаку». При любом другом раскладе подопечные Гаранина начнут следующий сезон в Первой лиге.

Фото: ФК "Пари НН", скриншот трансляции

