"Пусть дома сидят и другую команду поддерживают": капитан "Пари НН" примерил на себя роль Романа Широкова

Неожиданным оно стало потому, что хозяева вели в счете весь второй тайм, контролировали игру и могли забивать еще. Но каким-то образом умудрились отдать победу сопернику, пропустив два мяча с 89-й по 90-ю минуту. И вместо того, чтобы подняться в зону стыков, нижегородцы остались в зоне прямого вылета из РПЛ и минимизировали свои шансы на возможную борьбу за сохранение прописки в элите на будущий сезон.
Однако фокус даже с такой нетривиальной концовки сумел сместить голкипер и капитан нижегородской команды Никита Медведев. В послематчевом интервью вратарь обрушился с резкой критикой на болельщиков, которые решили поддержать бывшего наставника «Пари НН» Алексея Шпилевского и принесли на стадион баннер в его поддержку.
В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два-три человека, которые нас искренне будут поддерживать. А те, кто эти акции устраивают, пусть дома сидят и другую команду поддерживают.
Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать", - сказал Медведев.
Вся эта ситуация напомнила легендарный диалог бывшего полузащитника Романа Широкова с фанатами "Зенита". Если вы понимаете, о чем я.
Логично предположить, что данная реакция вратаря на достаточно безобидную ситуацию напрямую связана с таким досадным поражением. Настолько, что именно в этих людях он разглядел заклятых врагов, которые в столь тяжелый период переживают не с командой и не за команду, а выражают поддержку бывшему тренеру.
Это подтверждает и появившееся через какое-то время видео с поля, где Медведев кричал в сторону трибун:
«Кто ваш тренер? Вот ваш тренер до этого довел. Позор! Вы здесь еще это выставляете, эй! Идите тогда за своего тренера болейте! Что он сделал вам? Собрал один раз? Позор!».
О расторжении контракта со Шпилевским клуб объявил после поражения «Спартаку» (1:2), а следующий матч команда проводила на выезде. Так что у поклонников белорусского тренера чисто физически не было другого шанса выказать свои чувства.
Шпилевский возглавлял «Пари НН» с лета прошлого года и оставил команду с 17 поражениями, 4 ничьими и 6 победами после 27 встреч в РПЛ. Спасать клуб за три тура до конца чемпионата было доверено Вадиму Гаранину. Но и при нем нижегородцы пока что не набрали ни одного балла, а только дважды уступили.
После этого неприятного инцидента пришлось извиняться генеральному директору «Пари НН» Виталию Карасеву:
«Я сам спортсмен, я сам понимаю, что такое настроение после обидного поражения. Конечно, эмоции захлестнули нашего капитана, нашего лидера. Хочу извиниться перед болельщиками. И хочу донести мысль, что для нас сейчас любая поддержка, любой плакат, каждая кричалка очень важны, потому что мы все хотим победить. И безразличных среди нас нету».
В заключительном матче сезона «Пари НН» сыграет на выезде против «Рубина» и терять очки в Казани они просто не имеют права. И даже в случае победы, нижегородцам нужно уповать на то, что махачкалинское «Динамо» проиграет дома борющемуся за бронзу московскому «Спартаку». При любом другом раскладе подопечные Гаранина начнут следующий сезон в Первой лиге.
Фото: ФК "Пари НН", скриншот трансляции