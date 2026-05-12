"Поступил анонимный звонок". Стали известны причины эвакуации после матча РПЛ

После сигнала на арене начали проверку сотрудники правоохранительных органов и представители координационного штаба.
- Поступил анонимный звонок, было сообщено, что на стадионе заложено взрывное устройство, - сказал источник.
Позже стало известно, что на стадионе в итоге ничего подозрительного найдено не было.
Напомним, встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1. После этого успеха москвичи довели свой актив до 42 очков, сохранив за собой восьмую позицию в чемпионате России. "Краснодар" же перед последним туром идёт вторым, отставая от "Зенита" на два очка.