"Поступил анонимный звонок". Стали известны причины эвакуации после матча РПЛ

Стали известны подробности эвакуации на "ВТБ Арене" после матча 29-го тура РПЛ между "Динамо" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Динамо"
По информации "Спорт-Экспресса", причиной экстренного оповещения стал анонимный звонок с сообщением о якобы заложенном на стадионе взрывном устройстве.

После сигнала на арене начали проверку сотрудники правоохранительных органов и представители координационного штаба.

- Поступил анонимный звонок, было сообщено, что на стадионе заложено взрывное устройство, - сказал источник.

Позже стало известно, что на стадионе в итоге ничего подозрительного найдено не было.

Напомним, встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1. После этого успеха москвичи довели свой актив до 42 очков, сохранив за собой восьмую позицию в чемпионате России. "Краснодар" же перед последним туром идёт вторым, отставая от "Зенита" на два очка.

