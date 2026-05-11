- "Динамо" сегодня своей победой помогло "Зениту" максимально приблизиться к чемпионству, практически стать чемпионами.
- В чемпионстве "Зенита" уже не сомневаетесь?
- Сложно упустить чемпионство. Правда, многие не сомневались в чемпионстве "Краснодара". Но сейчас все перевернулось, и теперь "Зенит" - фаворит в чемпионской гонке.
- Гусева нужно оставить на посту главного тренера "Динамо"?
- Это решит руководство. Я бы оставил. Я вообще за новое поколение, за отечественных специалистов. Весна у "Динамо" хорошая получилась. Да, до финала Кубка не дошли, но выглядели неплохо. А последний матч доказал, что Гусев умеет, что управлять раздевалкой, мотивацией игроков.
Алина Гущина, Rusfootball.info
Булыкин: я бы оставил Гусева на посту главного тренера "Динамо", он умеет управлять раздевалкой
Бывший форвард "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал Rusfootball.info победу команды Ролана Гусева над "Краснодаром" в 29 туре РПЛ.
