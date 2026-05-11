Булыкин: я бы оставил Гусева на посту главного тренера "Динамо", он умеет управлять раздевалкой

Бывший форвард "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал Rusfootball.info победу команды Ролана Гусева над "Краснодаром" в 29 туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- "Динамо" сегодня своей победой помогло "Зениту" максимально приблизиться к чемпионству, практически стать чемпионами.

- В чемпионстве "Зенита" уже не сомневаетесь?

- Сложно упустить чемпионство. Правда, многие не сомневались в чемпионстве "Краснодара". Но сейчас все перевернулось, и теперь "Зенит" - фаворит в чемпионской гонке.

- Гусева нужно оставить на посту главного тренера "Динамо"?

- Это решит руководство. Я бы оставил. Я вообще за новое поколение, за отечественных специалистов. Весна у "Динамо" хорошая получилась. Да, до финала Кубка не дошли, но выглядели неплохо. А последний матч доказал, что Гусев умеет, что управлять раздевалкой, мотивацией игроков.

Алина Гущина, Rusfootball.info

