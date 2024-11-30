Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей по голу забили Андрей Окладников и Александр Масловский.
Красноярский клуб набрал 27 баллов и идет на девятой строчке в турнирной таблице. У "Арсенала" осталось 30 очков в копилке, тульский клуб занимает шестую строчку.
Первая лига
21 тур.
"Енисей" - "Арсенал" Тула 2:0
Голы: Окладников, 39, Масловский, 54.
"Енисей" с уверенным счетом обыграл тульский "Арсенал"
В матче 21-го тура Первой лиги "Енисей" в Красноярске взял верх над тульским "Арсеналом".
Фото: ФК "Енисей"