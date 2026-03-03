"Был уверен еще до игры". Кержаков — об исходе матча "Ахмат" - ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

"Был уверен еще до игры, что ЦСКА не выиграет этот матч с "Ахматом". Так и получилось. Несмотря на трансферную кампанию, эта игра не могла быть простой", - цитирует Кержакова "Чемпионат"

"Ахмат" принимал на своем поле московский ЦСКА в минувшее воскресенье, 1 марта. Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на "Ахмат Арене" в Грозном и завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Решающий мяч был забит на 4-й минуте игры.По итогам тура "армейцы" с 36 набранными очками остались на 4-м месте в турнирной таблице. Отставание от первой строчки увеличилось до 7 баллов.