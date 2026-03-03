Экс-игрок "Зенита": Дуран принесёт пользу команде

Фото: ФК "Зенит"

- Видно, что у него есть качество, но насколько он влился в коллектив, трудно по одной игре судить. Я думаю, что он принесёт пользу " Зениту ". Видно, что парень атлетичный, - цитирует Ткачука "Спорт день за днём"

Экс-футболист петербургского клуба отметил физические данные новичка и выразил уверенность, что форвард сможет принести команде пользу.Дуран присоединился к команде зимой на правах аренды до конца сезона. Он вышел в старте в игре против "Балтики" (1:0), однако не отметился голевыми действиями."Зенит" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде против "Оренбурга".