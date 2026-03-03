Экс-игрок "Зенита": Дуран принесёт пользу команде

- Видно, что у него есть качество, но насколько он влился в коллектив, трудно по одной игре судить. Я думаю, что он принесёт пользу "Зениту". Видно, что парень атлетичный, - цитирует Ткачука "Спорт день за днём".
Дуран присоединился к команде зимой на правах аренды до конца сезона. Он вышел в старте в игре против "Балтики" (1:0), однако не отметился голевыми действиями.
"Зенит" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде против "Оренбурга".