Экс-игрок "Зенита": Дуран принесёт пользу команде

Денис Ткачук оценил дебют Джона Дурана в составе "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
Экс-футболист петербургского клуба отметил физические данные новичка и выразил уверенность, что форвард сможет принести команде пользу.

- Видно, что у него есть качество, но насколько он влился в коллектив, трудно по одной игре судить. Я думаю, что он принесёт пользу "Зениту". Видно, что парень атлетичный, - цитирует Ткачука "Спорт день за днём".

Дуран присоединился к команде зимой на правах аренды до конца сезона. Он вышел в старте в игре против "Балтики" (1:0), однако не отметился голевыми действиями.

"Зенит" с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет на выезде против "Оренбурга".

