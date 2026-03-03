"Был нанесен репутационный ущерб". В "Крыльях" высказались об инциденте на сборах

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев прокомментировал последствия инцидента в контрольной игре с "КАМАЗом" на зимних сборах.

Фото: ФК "Крылья Советов"

"Такое, конечно, недопустимо. Николай Рассказов понес финансовое наказание. Потому что другие виды наказаний в РФ не предусмотрены. Клубу был нанесен репутационный ущерб", - цитирует Яковлева Legalbet

Напомним, 9 февраля в финале первого тайма товарищеского матча в рамках зимних сборов, когда счет был 1:0 в пользу "КАМАЗа", произошел инцидент. Защитник "Крыльев Советов" Николай Рассказов напал на форварда челнинской команды Ацамаза Ревазова, ударив его головой в лицо. Это привело к массовой драке между игроками обеих команд.