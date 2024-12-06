"Единственное, что могу сказать, это то, что мы анализируем молодых игроков всех российских команд", - цитирует Ари "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин может перейти в "Торпедо" на правах аренды в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Даниил Зорин провел за красно-белых во всех турнирах 10 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Спортивный директор "Торпедо" Ари высказался об интересе клуба к полузащитнику "Спартака" Зорину
Спортивный директор "Торпедо" Ари высказался о возможном переходе полузащитника "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"