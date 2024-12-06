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Спортивный директор "Торпедо" Ари высказался об интересе клуба к полузащитнику "Спартака" Зорину

Спортивный директор "Торпедо" Ари высказался о возможном переходе полузащитника "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"
"Единственное, что могу сказать, это то, что мы анализируем молодых игроков всех российских команд", - цитирует Ари "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин может перейти в "Торпедо" на правах аренды в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Даниил Зорин провел за красно-белых во всех турнирах 10 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро.

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