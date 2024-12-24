- Уже могу сказать о троих новичках-россиянах 2005 года рождения, которых мы скоро представим: полузащитник Денис Мукшкарин из "Зенита", форвард Антон Камышенко из "Локомотива" и защитник Александр Алехин из "Акрона-2".
"Родина" завершила первую часть текущего сезона чемпионата России на 12-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. Московская команда набрала 24 очка в 21 проведенном туре. Отставание от зоны стыковых матчей за право побороться за выход в российскую Премьер-лигу на данный момент составляет 13 очков.
Весенняя часть сезона для "Родины" стартует 1 марта домашним матчей против "Тюмени".
Источник: Metaratings
В "Родине" анонсировали переходы игроков "Зенита" и "Локомотива"
Главный операционный и спортивный директор "Родины" Алексей Зинин поделился информацией о новичках клуба этой зимой.
Фото: ФК "Родина"